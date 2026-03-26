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Esto es lo que dijo Sarah Mullally en su primer sermón como la arzobispa de Canterbury

Sarah Mulllally es la primera mujer que lidera la Iglesia Anglicana en la historia. En Costa Rica hay 17 congregaciones de la comunión anglicana.

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Por Fernando Chaves Espinach
Sara Mullally se convierte en arzobispa de Canterbury, y la primera mujer en liderar la Iglesia Anglicana.
Sara Mullally se convierte en arzobispa de Canterbury, y la primera mujer en liderar la Iglesia Anglicana. (Lambeth Palace/Lambeth Palace)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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