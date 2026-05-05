El Mundo

Artistas franceses usan IA para traer a Molière de vuelta a escena

Para llevar a cabo el proyecto se tuvo que entrenar a la IA ‘de la forma más sutil y documentada posible’, para mantenerse ‘fiel al proceso creativo’, según Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Sorbona.

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Luis XIV invita a Molière a cenar: una anécdota romántica sin fundamento, ilustrada en una pintura de Jean-Léon Gérôme de 1863.
Luis XIV invita a Molière a cenar: una anécdota romántica sin fundamento, ilustrada en una pintura de Jean-Léon Gérôme de 1863. (Jean-Léon Gérôme/Wikipedia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FranciaIAarteteatro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.