Artemis II: Trump felicita a tripulación y les dice ‘próxima etapa, Marte’

Washington, Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas del programa Artemis II tras su amerizaje en el Pacífico, con el que culminaron su viaje alrededor de la Luna.

“¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II! ¡Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, declaró Trump en Truth Social.

“Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!”, dijo el gobernante, dejando en claro los planes estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

En la Tierra, la gente disfrutó al máximo el éxito de la misión. AFP (APU GOMES/AFP)

La tarde de este viernes, los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron a la Tierra, tal como estaba previsto.

La nave Orión amerizó frente a la costa de California, en el océano Pacífico, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.