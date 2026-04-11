El Mundo

Arrancan negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

Las negociaciones se desarrollan en medio de los ataques israelíes al Líbano

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Por AFP
Esta fotografía de distribución, tomada y difundida por la Oficina del Primer Ministro de Pakistán el 11 de abril de 2026, muestra al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), estrechando la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante su reunión previa a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Esta fotografía de distribución, tomada y difundida por la Oficina del Primer Ministro de Pakistán el 11 de abril de 2026, muestra al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), estrechando la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante su reunión previa a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. (-/AFP)







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