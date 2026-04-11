Arrancan negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

Esta fotografía de distribución, tomada y difundida por la Oficina del Primer Ministro de Pakistán el 11 de abril de 2026, muestra al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), estrechando la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante su reunión previa a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Teherán, Irán. Los medios de comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano”. Hacen referencia a Israel.

Esos medios no precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

Durante la madrugada de este sábado (hora de Costa Rica), el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aterrizó en una base aérea cerca de la capital de Pakistán, donde participará en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, constataron periodistas de AFP.

Vance, enviado por el presidente estadounidense Donald Trump para encabezar el equipo negociador de su país, fue recibido por el poderoso jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, tras desembarcar en la base aérea de Nur Khan, cerca de Islamabad.

La delegación estadounidense, además de Vance, está integrada por Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca, que no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.

La guerra comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo el 28 de febrero, lo que desencadenó acciones de represalia de Teherán contra las naciones del Golfo e Israel.