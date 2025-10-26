El Mundo

Argentina cierra votaciones legislativas clave para el gobierno de Milei

Los resultados preliminares se darán a conocer en unas horas

EscucharEscuchar
Por AFP
Elecciones en Argentina
Una mujer emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArgentinaElecciones legislativasJavier Milei
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.