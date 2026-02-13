Arabia Saudita reduce envergadura de un megaproyecto turístico en el mar Rojo

Invitados en el stand de ARAMCO (oficialmente, la Compañía Petrolera de Arabia Saudita), durante la Exposición y Conferencia Internacional del Petróleo de Abu Dabi (ADIPEC), celebrada en Abu Dabi el 3 de noviembre de 2025

Riad. Arabia Saudita está reduciendo de forma significativa la dimensión de sus proyectos turísticos de lujo en el mar Rojo, un revés para la estrategia del reino de diversificar su economía más allá del petróleo mediante la atracción de visitantes e inversionistas internacionales, según confirmaron varias fuentes cercanas al proceso.

Estos desarrollos de alta gama eran una de las principales vitrinas de Visión 2030, el ambicioso plan impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Sin embargo, la caída de los precios del crudo, el aumento de los costos operativos y la limitada demanda turística llevaron a una reevaluación del proyecto.

La empresa promotora Red Sea Global (RSG) aseguró que mantiene su objetivo de abrir 81 establecimientos de aquí a 2030 y que, tras concluir este año la primera fase —que incluye 27 complejos hoteleros—, el plan continuará. Su meta es convertir el litoral saudí del mar Rojo en un destino de clase mundial, comparable con Maldivas.

No obstante, siete fuentes consultadas indicaron que las obras se detendrán a finales de 2026 y que la segunda fase del proyecto quedará suspendida, lo que implicaría recortes de personal tanto en RSG como en empresas subcontratistas.

“Los costos actuales superan los ingresos; se volvió insostenible”, afirmó una fuente vinculada al proyecto.

RSG, propiedad del fondo soberano Public Investment Fund (PIF), rechazó estas versiones y sostuvo que la segunda fase se ejecutará de manera secuencial, conforme a lo previsto en un desarrollo de gran escala y largo plazo.

La compañía señaló además que en 2025 contrató a más de 3.000 personas.

Desaceleración general

Autoridades saudíes reconocen, sin embargo, una desaceleración en varios megaproyectos mientras el país se prepara para albergar la Exposición Universal de 2030 y el Mundial de Fútbol de 2034.

“Algunos proyectos serán reducidos, otros retrasados”, admitió recientemente el ministro de Finanzas, Mohamed al Jadaan.

El ajuste ocurre en un contexto de menores ingresos petroleros.

Aramco, pilar de la economía nacional, registró por undécima vez consecutiva una caída en sus beneficios trimestrales.

Entre los planes afectados figura Amaala, concebido para extenderse a lo largo de 68 kilómetros con decenas de hoteles y un club náutico, así como el Red Sea Project, que ya cuenta con un aeropuerto internacional, pero cuya expansión quedaría en suspenso.

Otros megaproyectos emblemáticos también enfrentan dificultades, como Neom, mientras que iniciativas deportivas y urbanas han sido reducidas o trasladadas fuera del país.

Aunque RSG evitó pronunciarse sobre posibles despidos y no reveló las tasas de ocupación de los hoteles ya inaugurados, consultores señalaron que muchos de ellos registran una ocupación mínima, reflejo de los desafíos que enfrenta la apuesta turística saudí en el actual contexto económico.