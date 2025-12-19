Nieve cubre zonas del desierto en Arabia Saudita y sorprende al mundo

Un frente frío dejó nieve en zonas desérticas de Arabia Saudita, con temperaturas bajo cero, alertas meteorológicas y paisajes invernales inusuales. Imagen con fines ilustrativos.

Un inusual episodio de nieve cubrió parte del desierto de Arabia Saudita y transformó paisajes áridos en escenarios propios del invierno. Zonas del norte y noroeste del país amanecieron con una capa blanca tras varios días de inestabilidad climática.

Las imágenes difundidas mostraron dunas cubiertas de nieve, carreteras congeladas y techos con hielo. El fenómeno generó sorpresa entre residentes y usuarios de redes sociales en distintas partes del mundo.

Arabia Saudita registra temperaturas promedio cercanas a 30 °C y suele asociarse con calor intenso y paisajes desérticos. Sin embargo, una fuerte masa de aire frío afectó principalmente áreas montañosas como Tabuk y Trojena. Los termómetros descendieron de forma abrupta y llevaron nieve a regiones poco habituadas al frío.

Las escenas más impactantes provinieron de la ciudad de Hail y de áreas desérticas cercanas. En estos puntos, una densa capa blanca cubrió dunas, calles y edificaciones tras jornadas de frío intenso.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la continuidad de las condiciones adversas. Los pronósticos señalaron vientos fuertes, lluvias abundantes y posibles tormentas severas en los próximos días.

Ante el riesgo, las autoridades pidieron precaución a la población. Recomendaron extremar cuidados al conducir, evitar zonas inundadas y seguir las indicaciones oficiales de seguridad.

Este episodio ocurrió luego de semanas de lluvias intensas y inundaciones que alteraron la rutina en varias regiones del país. Especialistas explicaron que el evento se originó por un sistema climático potente que empujó masas de aire muy frío y provocó temperaturas bajo cero en zonas de mayor altitud.

Aunque la nieve resulta históricamente poco frecuente en Arabia Saudita, eventos similares aparecieron en años recientes. En el año anterior, el país registró granizo y acumulaciones de nieve durante un periodo de bajas temperaturas.

En esta ocasión, los termómetros alcanzaron hasta -4 °C en algunas áreas. Los pronósticos indicaron la posibilidad de nevadas incluso en regiones más al norte de Riad.

