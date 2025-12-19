Ciencia

Nieve cubre zonas del desierto en Arabia Saudita y sorprende al mundo

La nieve sorprendió al desierto de Arabia Saudita y cubrió dunas y ciudades como Hail. El fenómeno raro llevó temperaturas hasta -4 °C y activó alertas oficiales

Por O Globo / Brasil / GDA
Un frente frío dejó nieve en zonas desérticas de Arabia Saudita, con temperaturas bajo cero, alertas meteorológicas y paisajes invernales inusuales.
Un frente frío dejó nieve en zonas desérticas de Arabia Saudita, con temperaturas bajo cero, alertas meteorológicas y paisajes invernales inusuales.







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

