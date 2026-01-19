El Mundo

Apple rinde este tributo a Martin Luther King Jr. en el feriado que honra su legado en Estados Unidos

Empresa actualizó su página de inicio con citas e imágenes históricas del líder de los derechos civiles, tradición que mantiene hace años

Por Juan Fernando Lara Salas
Apple dedicó su página principal a Martin Luther King Jr., con citas e imágenes históricas del líder de los derechos civiles, en el feriado federal que honra su legado en Estados Unidos.
Apple dedicó su página principal a Martin Luther King Jr., con citas e imágenes históricas del líder de los derechos civiles, en el feriado federal que honra su legado en Estados Unidos. (Apple Inc./Cortesía)







AppleMartin Luther King Jr.Día de Martin Luther KingHomenaje
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

