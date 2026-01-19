Apple rinde este tributo a Martin Luther King Jr. en el feriado que honra su legado en Estados Unidos

Apple dedicó su página principal a Martin Luther King Jr., con citas e imágenes históricas del líder de los derechos civiles, en el feriado federal que honra su legado en Estados Unidos.

La compañía tecnológica Apple rindió este lunes 19 de enero un homenaje al reverendo doctor Martin Luther King Jr., en el marco del feriado federal que Estados Unidos dedica a recordar la vida y el legado del líder del movimiento por los derechos civiles.

Como ya es tradición desde hace más de una década, Apple actualizó su página de inicio con un tributo a página completa, en el que destaca algunas de las frases más emblemáticas de King e invita a los usuarios a profundizar en su pensamiento y obra a través de las plataformas Apple Books y Apple Podcasts.

Pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles, ganó en 1964, a los 35 años, el premio Nobel de la Paz convirtiéndose en uno de los galardonados más jóvenes a quien se ha acreditado el galardón.

Asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, su ideología se basó en la resistencia y protesta no violenta, inspirada en Mahatma Gandhi.

El homenaje incluye fotografías históricas del líder afroestadounidense durante distintos momentos de su activismo, entre ellas imágenes de King visitando una iglesia en Miami, Florida; ofreciendo una conferencia de prensa en Birmingham, Alabama; y dirigiéndose a una multitud en Jackson, Misisipi.

“Honramos al Dr. King y reflexionamos sobre su vida y legado”, señala el mensaje que acompaña el tributo en la página principal de la empresa en referencia a su lucha por la igualdad, la justicia y los derechos civiles.

El Día de Martin Luther King Jr. se conmemora cada tercer lunes de enero en Estados Unidos, en una fecha cercana al natalicio del líder, el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia.

Algunas de sus frases más recordadas incluyen:

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”, escrita en una carta desde la cárcel de Birmingham, en 1963

“Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”, del discurso “I Have a Dream”, pronunciado en Washington D. C., en 1963.

“La verdadera medida de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad, sino dónde se sitúa en tiempos de desafío y controversia”. (Discurso, 1964)

Feriado individual

Se trata de uno de los pocos feriados federales dedicados a una figura histórica individual.

Martin Luther King Jr. fue el principal defensor de la resistencia no violenta dentro del movimiento por los derechos civiles y encabezó protestas que resultaron decisivas para poner fin a la discriminación racial en la legislación federal y estatal. Su activismo dejó una huella profunda en la historia política y social de Estados Unidos.

La campaña para establecer un feriado nacional en su honor comenzó poco después de su asesinato en 1968.

El entonces presidente Ronald Reagan firmó la ley que creó el día festivo en 1983, y la conmemoración se observó por primera vez en 1986. Aunque inicialmente algunos estados se resistieron a reconocerlo oficialmente, todos los estados del país lo adoptaron plenamente a partir del año 2000.