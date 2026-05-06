Amnistía Internacional designa ‘presos de conciencia’ a dos líderes indígenas en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Amnistía Internacional designó este miércoles como “presos de conciencia” a dos líderes indígenas guatemaltecos detenidos por dirigir protestas contra la fiscal general Consuelo Porras, considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea.

Los dirigentes mayas Luis Pacheco -hoy viceministro de Energía y Minas- y Héctor Chaclán fueron arrestados en abril de 2025 por agentes antiterrorismo de Porras, un año y medio después de haber participado en las manifestaciones que incluyeron bloqueos de carreteras.

Miles de guatemaltecos pidieron durante un mes la renuncia de la fiscal, a quien señalaban de atentar contra la democracia por investigaciones que pusieron en duda la posesión del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo.

Amnistía Internacional dijo en un comunicado que designó a los dos líderes “presos de conciencia” y pidió su “liberación inmediata e incondicional”, al considerar que están “encarcelados injustamente” por “haber hecho uso de su derecho de protesta pacífica”.

La oenegé denunció que el caso contra Pacheco y Chaclán se encuentra “estancado” y no han sido presentados ante un juez para revisar su petición de arresto domiciliario.

Esas “prácticas” son “características del patrón de criminalización” de la Fiscalía contra exfiscales y jueces antimafias, periodistas y otros líderes sociales, agregó la nota.

“Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”, advirtió en el comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Al momento de su arresto, Pacheco fungía como viceministro de Energía y Minas del gobierno de Arévalo, puesto que aún conserva.

Amnistía Internacional también considera “preso de conciencia” al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, acusado por la Fiscalía de lavado de dinero, pero quien según organismos de derechos humanos es víctima de una persecución por sus denuncias contra políticos corruptos.

Zamora está en arresto domiciliario desde febrero, tras pasar casi dos años en prisión.

Porras dejará el cargo el próximo viernes y su futuro es incierto, después de fracasar en su intento de reelección y en aspiraciones para ser magistrada de la máxima corte.

Arévalo designó el martes a su sucesor: la fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.