El Mundo

Amnistía Internacional designa ‘presos de conciencia’ a dos líderes indígenas en Guatemala

Miles de guatemaltecos pidieron durante un mes la renuncia de la fiscal, a quien señalaban de atentar contra la democracia.

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Por AFP
Anuncian fondo para indemnizar territorios indígenas
Anuncian fondo para indemnizar territorios indígenas. Foto utilizada con fines ilustrativos.







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