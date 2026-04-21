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Amnistía Internacional alerta con ‘represión’ en Estados Unidos y Latinoamérica y apunta contra líderes polémicos

Reporte anual de derechos humanos advierte contra dirigentes “depredadores” de países como Rusia, Israel y Estados Unidos. Lea el controversial reporte.

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Por AFP
Los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia buscan imponer un nuevo orden mundial «depredador» mientras la mayoría de los países son demasiado cobardes para detenerlos, afirmó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia buscan imponer un nuevo orden mundial «depredador» mientras la mayoría de los países son demasiado cobardes para detenerlos, afirmó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS SAUL LOEB MANDEL NGAN/AFP)







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