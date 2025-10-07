American Airlines cambia las reglas sobre el equipaje de mano: la medida que entró en vigor en Estados Unidos

American Airlines eliminó los medidores de equipaje de mano en las puertas de embarque de todos los aeropuertos de Estados Unidos.

La medida entró en vigencia este 6 de octubre y tiene como propósito agilizar el abordaje de los vuelos.

La aerolínea mantuvo las restricciones de tamaño y peso del equipaje de mano. Sin embargo, ahora los pasajeros deberán verificar sus maletas en el vestíbulo del aeropuerto, donde se ubicarán los medidores.

Cambios en el control del equipaje

A partir de ahora, el personal de American Airlines deberá identificar maletas grandes de forma proactiva. La instrucción para los agentes es guiar a los pasajeros hacia el medidor, verificar si el equipaje cumple con las dimensiones y, si no es así, despacharlo antes del embarque.

“Los miembros del equipo continuarán monitoreando el equipaje de mano en el vestíbulo y en la puerta de embarque, y los artículos de gran tamaño deberán registrarse antes del vuelo”, aclaró la aerolínea en un comunicado a KTLA.

Según explicó la aerolínea a sus trabajadores en un comunicado interno, los agentes en puerta ya no contarán con medidores y deberán utilizar su criterio:

Si la maleta genera dudas o apenas excede el tamaño, el beneficio se dará al cliente .

. Si claramente supera las dimensiones, deberá despacharse.

Qué reglas siguen vigentes para el equipaje de mano

American Airlines permite abordar con un artículo personal y una maleta de mano. Ambos deben caber en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Las medidas establecidas por la compañía se mantienen:

Equipaje de mano : no debe exceder 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) , incluyendo ruedas y asas.

: no debe exceder , incluyendo ruedas y asas. Bolso de lados suaves : su suma de largo, ancho y alto no debe superar los 130 cm o 51 pulgadas .

: su suma de largo, ancho y alto no debe superar los o . Instrumentos musicales: deben caber en el compartimiento superior o bajo el asiento delantero.

Cuando un artículo no cumple con los parámetros, se debe registrar como equipaje facturado. La empresa recomienda etiquetar todos los objetos personales en caso de ser enviados a la bodega del avión.

Objetos adicionales permitidos sin costo

Además del equipaje de mano y el artículo personal, American Airlines permite transportar sin cargo adicional los siguientes objetos:

Una bolsa de pañales por niño

por niño Extractores de leche

Enfriadores pequeños para leche materna

para leche materna Asientos de seguridad para niños

para niños Cochecitos

Dispositivos médicos o de movilidad

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.