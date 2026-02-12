El Mundo

Allanan propiedades de exprimer ministro noruego por presunta corrupción ligada a Jeffrey Epstein

Policía de Noruega allanó varias propiedades del exprimer ministro Thorbjørn Jagland tras abrir una investigación por corrupción agravada

Por AFP
