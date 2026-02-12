Allanan propiedades de exprimer ministro noruego por presunta corrupción ligada a Jeffrey Epstein

Oslo, Noruega. La policía noruega allanó este jueves varias propiedades del ex primer ministro Thorbjørn Jagland, tras la apertura de una investigación por presunta corrupción agravada relacionada con sus vínculos con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, informaron las autoridades.

Según indicó Økokrim, la unidad policial encargada de la delincuencia financiera, los registros se realizaron luego de una decisión judicial y abarcaron el domicilio de Jagland en Oslo, así como otras dos propiedades ubicadas en Risør y Rauland, en el sur del país.

Los allanamientos fueron posibles tras el levantamiento de la inmunidad del exdirigente laborista, aprobado el miércoles por el Consejo de Europa, organismo del cual Jagland fue secretario general.

La policía abrió la investigación la semana pasada contra Jagland, de 75 años, luego de la publicación, a finales de enero, de documentos vinculados al caso Epstein. Dichos archivos sugieren que Jagland y/o miembros de su familia se alojaron o pasaron vacaciones en propiedades del financiero entre 2011 y 2018.

Durante ese periodo, Jagland ya no ejercía como primer ministro, pero ocupaba cargos de alto perfil internacional, entre ellos la presidencia del Comité Nobel y la secretaría general del Consejo de Europa.

En un comunicado, el jefe de Økokrim, Pål Lønseth, confirmó los registros, mientras que imágenes difundidas por medios noruegos mostraron a agentes retirando cajas del apartamento de Jagland en Oslo. El ex primer ministro fue captado saliendo del lugar sonriendo y acompañado de su abogado.

El abogado defensor, Anders Brosveet, aseguró que Jagland desea colaborar plenamente con las autoridades.

“La próxima etapa será su comparecencia para ser interrogado ante Økokrim, como él mismo ha manifestado que desea”, señaló en un comunicado.

Jagland había sostenido anteriormente que sus vínculos con Epstein formaban parte de “una actividad diplomática normal”. Sin embargo, este mes reconoció al diario Aftenposten haber cometido “un error de juicio” al mantener esa relación.

La investigación continúa en curso y, por el momento, las autoridades no han informado sobre eventuales cargos formales.