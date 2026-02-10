El Mundo

Secretario de Comercio de Estados Unidos reconoce visita a isla de Epstein

El presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario Howard Lutnick, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por AFP
Retrato oficial del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.
Retrato oficial del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. (Daniel Torok/Secretaría de Comercio)







