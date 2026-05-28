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Alerta roja por ola de calor en Roma y otras cuatro ciudades de Italia

Italia activó la alerta roja en cinco ciudades por una intensa ola de calor que afecta a Europa, con temperaturas superiores a los 30 °C y riesgos para la salud incluso en personas sanas.

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Por AFP
Un termómetro de farmacia marca 35 grados centígrados mientras al fondo se observa la cúpula de la basílica de San Pedro, en Roma, durante una ola de calor temprana registrada este 26 de mayo de 2026. (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)
Un termómetro de farmacia marca 35 grados centígrados mientras al fondo se observa la cúpula de la basílica de San Pedro, en Roma, durante una ola de calor temprana registrada este 26 de mayo de 2026. (Foto: Alberto Pizzoli / AFP) (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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