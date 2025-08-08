El Mundo

Alerta en España: Incendio ya ‘controlado’ amenaza histórico templo Patrimonio de la Humanidad

No queda claro qué parte de la mezquita-catedral de Córdoba sufrió daños, ni su extensión; incendio no ha sido extinguido

Por AFP

El incendio que se declaró el viernes por la noche en la histórica mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas cada año, está “controlado”, informaron los bomberos a la AFP.








