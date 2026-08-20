Alemania reporta 14.000 muertes vinculadas al calor este verano y supera récord de 2018

(ARCHIVO) Agentes de la Policía utilizan un cañón de agua para rociar a las personas que llegan un concierto de Bruno Mars, el 28 de junio de 2026, en Berlín, en plena ola de calor.

Berlín, Alemania. Unas 14.000 personas murieron este verano en Alemania a causa de las olas de calor, lo que supera el récord de 2018, según estimaciones publicadas el jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana.

En 2018, el país europeo había registrado unos 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas.

Según el RKI, 9.600 de las 14.000 personas que murieron en total este año lo hicieron durante la semana del 22 al 28 de junio, que fue particularmente calurosa en Alemania.

En ese período se registraron temperaturas récord, que en algunos lugares superaron los 41 °C.

Las cifras recopiladas en todo el país por el RKI brindan información sobre el número estimado de decesos relacionados con las olas de calor hasta el 9 de agosto.

Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas, señala el informe semanal del instituto.

La magnitud de las muertes relacionadas con las altas temperaturas se calcula mediante métodos estadísticos, que comparan el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

Esto es necesario porque el calor no puede indicarse como causa de la muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte. Por ese motivo se habla entonces de muertes relacionadas con el calor.

Los residentes riegan el suelo para apagar las brasas tras un incendio que se inició en una zona industrial de San Martín de Valdeiglesias, a unos 70 kilómetros al oeste de Madrid, el 26 de julio de 2026. (OSCAR DEL POZO/AFP)

España sufrió más de 4.500 muertes

España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid consultados el jueves por la AFP.

A título comparativo, en el mismo periodo del año pasado se atribuyeron 3.073 decesos al calor, y 1.890 en 2024. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una estimación similar, con 4.520 muertos entonces.

En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público se elevan a 4.458 desde el 1 de junio.

Estas estimaciones se basan en un sistema denominado “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad), que recoge a diario el número de defunciones en España y calcula la desviación con respecto a la mortalidad prevista a partir de las series históricas registradas.

También incorpora factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al igual que gran parte de Europa, España atraviesa este año un verano especialmente tórrido, encadenando varias olas de calor.

En julio, más de 60.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares cerca de Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Julio de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado en España, igualando a julio de 2022, según la Aemet. También ha sido el mes de julio más seco desde el inicio de los registros en 1961, afirmó esta agencia.

Las altas temperaturas y la sequía contribuyeron a alimentar incendios de una magnitud inédita en el país, entre ellos el más extenso jamás registrado que quemó a finales de julio unas 50.000 hectáreas en Ávila, al oeste de Madrid.

España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que superan de largo los 40 ºC.