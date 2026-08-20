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Alemania reporta 14.000 muertes vinculadas al calor este verano y supera récord de 2018

Alemania registró 14.000 muertes por calor este verano; España, más de 4.500. ¿Cuáles fueron las causas y el grupo más afectado según las autoridades?

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Por AFP
(ARCHIVO) Agentes de la Policía utilizan un cañón de agua para rociar a las personas que llegan al Estadio Olímpico para un concierto del cantante estadounidense Bruno Mars, el 28 de junio de 2026, en Berlín, mientras se esperaba que la capital alemana alcanzara temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius durante una ola de calor en Europa.
(ARCHIVO) Agentes de la Policía utilizan un cañón de agua para rociar a las personas que llegan un concierto de Bruno Mars, el 28 de junio de 2026, en Berlín, en plena ola de calor. (RALF HIRSCHBERGER/AFP)







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