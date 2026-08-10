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Europa abrumada por temperaturas extremas: A la extensa sequía se suma nueva ola de calor

Una nueva ola de calor en Europa extrema las sequías y causa devastadores incendios. Conozca el impacto en los ríos y las temperaturas récord del continente

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Por AFP
Esta fotografía aérea muestra viviendas rodeadas de campos secos en el poblado de Reculver, en la costa oriental de Inglaterra, el 6 de agosto de 2026, en medio de la grave sequía.
Esta fotografía aérea muestra viviendas rodeadas de campos secos en el poblado de Reculver, en la costa oriental de Inglaterra, el 6 de agosto de 2026, en medio de la grave sequía. (BROOK MITCHELL/AFP)







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