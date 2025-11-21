El Mundo

Alemania registra récord de violencia doméstica en 2024

Alemania reportó 266.000 víctimas de violencia doméstica en 2024, un récord con aumento sostenido y mayoría de mujeres afectadas.

Por AFP
Vista del edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, con la bandera de Alemania ondeando al atardecer.
Alemania, el país más poblado de la Unión Europea registró el año pasado cerca de 266.000 víctimas de violencia doméstica. (Shutterstock/Shutterstock)







