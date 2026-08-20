Alemania, Francia, Italia y Reino Unido piden a Israel cesar expansión de colonias en Cisjordania

Colonos israelíes se congregan frente a viviendas palestinas en el poblado de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 13 de agosto de 2026.

París, Francia. Francia, Italia, Reino Unido y Alemania llamaron este jueves a Israel a poner fin a la expansión de colonias en Cisjordania y condenaron un enorme proyecto de asentamientos en este territorio palestino ocupado.

“En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles de violencia sin precedentes por parte de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión resulta aún más preocupante”, afirmaron los cuatro países en un comunicado conjunto.

El documento instó a Israel “a retirar estos planes de inmediato y poner fin a la expansión de sus asentamientos en Cisjordania”.

“El derecho internacional establece claramente que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales”, afirmaron los cuatro países en la nota conjunta.

“Esta es la posición de la comunidad internacional, reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, recordaron.

Los asentamientos “nos alejarán aún más de la paz” y también “socavan aún más la posición internacional de Israel”.

La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania genera una creciente tensión desde hace semanas, marcada por las acciones violentas de colonos.

Ante este cuadro, el gobierno israelí tuvo que enviar tropas a un pueblo de Cisjordania para retirar a grupos de colonos que asediaban casas de familias palestinas.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania, llegó a calificar ese asedio de un “acto de terrorismo” contra una de las familias palestinas.

Poco después de las declaraciones de Huckabee, varios dirigentes israelíes acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que había sido desmantelado en 2005 y reinaugurado la semana pasada.

“Hemos regresado a Ganim y hemos regresado para quedarnos”, declaró durante la ceremonia el ministro de Defensa, Israel Katz.