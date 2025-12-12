El Mundo

Alemania acusa a Rusia de ciberataques contra seguridad aérea y elecciones de febrero

Alemania detectó “ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024”. Lea los hallazgos.

EscucharEscuchar
Por AFP
German Chancellor Friedrich Merz gives a speech to officially inaugurate Europe's fastest supercomputer Jupiter.
Friedrich Merz es el canciller alemán. (INA FASSBENDER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaAlemaniaciberataquesseguridad aérea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.