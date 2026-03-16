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Alcaldes de Estados Unidos se oponen a centros de datos mientras crece reacción contra inteligencia artificial

Los alcaldes advierten que el problema de los centros de datos se está convirtiendo en un símbolo de las crecientes dudas de los estadounidenses sobre la IA en general.

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Por AFP
Centro de datos de Microsoft, empresa dueña del modelo de lenguaje Copilot.
Centro de datos de Microsoft, empresa dueña del modelo de lenguaje Copilot. (Microsoft/Microsoft)







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