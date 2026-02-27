Alcalde de Nueva York realiza solicitud sobre vivienda en reunión no anunciada con Donald Trump

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, publicó una imagen tras su reunión con el presidente Donald Trump.

Washington, Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, instó el jueves a Donald Trump a desbloquear $21.000 millones en subvenciones federales destinadas a construir 12.000 viviendas asequibles e infraestructura.

Mamdani publicó en las redes sociales una foto suya en la Casa Blanca presentándole al presidente estadounidense una portada ficticia de un periódico que dice “Trump en la ciudad: Construyamos”.

El encuentro entre ambos hombres no fue anunciado previamente.

El monto mencionado incluye financiación para viviendas asequibles e infraestructura en un barrio de Queens, incluidos parques, escuelas y centros de salud, según un comunicado de la oficina de Mamdani.

“La propuesta representa una oportunidad única en una generación para afrontar la crisis de vivienda de la ciudad a la escala que exige”, señala.

“Si se concreta, el proyecto marcaría la mayor inversión en vivienda e infraestructura en la ciudad de Nueva York en más de 50 años”, destaca.

El líder republicano, también neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, joven promesa de la izquierda estadounidense, pero ambos mantuvieron un primer encuentro sorprendentemente cordial en la Casa Blanca en noviembre.

“Tuve una reunión productiva con el presidente Trump esta tarde”, escribió Mamdani en una publicación en X tras las conversaciones del jueves.

“Estoy deseando construir más viviendas en la ciudad de Nueva York”, detalló.

Ambos acordaron continuar las conversaciones sobre el proyecto y su financiación “en las próximas semanas”.