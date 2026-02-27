El Mundo

Alcalde de Nueva York realiza solicitud sobre vivienda en reunión no anunciada con Donald Trump

Zohran Mamdani publicó una foto suya en la Casa Blanca presentándole al presidente una portada ficticia de un periódico que dice “Trump en la ciudad: Construyamos”.

Por AFP
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, publicó una imagen tras su reunión con el presidente Donald Trump.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, publicó una imagen tras su reunión con el presidente Donald Trump. (Captura de pantalla/X de Zohran Mamdani)







