El Mundo

Alcalde de Nueva York da marcha atrás en su promesa de aumentar impuesto a la propiedad

Mamdani llegó al cargo impulsado por una ola de apoyo a sus políticas, muchas de las cuales se financiarían con este tipo de aumentos.

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Por AFP
Zohran Mamdani muestra datos de su plan financiero y como este se aparenta ser una retirada, segun críticos
Zohran Mamdani muestra su plan financiero y como este se aparenta ser una retirada, segun críticos (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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