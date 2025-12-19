Al menos cuatro muertos en ataques en el metro de Taipéi

Un ataque en el metro de Taiwán dejó al menos cuatro personas fallecidas.

Taipéi, Taiwán. Al menos cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas en varios ataques el viernes en el metro de Taipéi, informó a AFP el responsable de los bomberos de la capital taiwanesa, quien precisó que el sospechoso también había fallecido, un hombre de 27 años

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, afirmó que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron “un acto deliberado”, aunque el motivo no quedó claro de inmediato.

Cho declaró en un comunicado que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó “cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo” en la estación de metro.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, declaró a la prensa que el presunto agresor, buscaba por negarse a cumplir el servicio militar, aparentemente “se suicidó saltando desde un edificio para escapar de su detención”.

Una de las víctimas murió al intentar detener el ataque en la estación principal, agregó el alcalde.

Un testigo declaró a la cadena local EBC News que había visto a “un hombre correr hacia el agresor e intentar reducirlo”.

“Al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a una persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo”, dijo el testigo, que no reveló su nombre.

Los delitos violentos son poco frecuentes en Taiwán, aunque en 2014 un ataque conmocionó a la isla normalmente pacífica cuando un hombre apuñaló a varias personas en el metro de Taipéi, dejando cuatro muertos. Fue ejecutado por los asesinatos en 2016.