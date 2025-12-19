El Mundo

Al menos cuatro muertos en ataques en el metro de Taipéi

El presunto asesinato se habría suicidado. Autoridades investigan los motivos

Por AFP
Un ataque en el metro de Taiwán dejó al menos cuatro personas fallecidas.
Un ataque en el metro de Taiwán dejó al menos cuatro personas fallecidas. (CHANG HAO-AN/AFP)







AFP

AFP

