El Mundo

Al menos 70 muertos en un ataque de pandillas en Haití el domingo, denuncia la ONU

Al menos 70 personas murieron en ataques “brutales y coordinados” contra una localidad del centro de Haití durante el fin de semana.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista aérea de viviendas destruidas por bandas armadas en 2024 en el barrio de Solino, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de marzo de 2026.
Vista aérea de viviendas destruidas por bandas armadas en 2024 en el barrio de Solino, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de marzo de 2026. (CLARENS SIFFROY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Haitícrisis humanitariaONUNaciones Unidas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.