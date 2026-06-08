El Mundo

Al menos 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el “Anillo de Fuego” del Pacífico

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Por AFP
Terremoto en Filipinas
Un terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas. (QUEENIE ROSE ADAYA/AFP)







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