El Mundo

Al Jazeera condena asesinato de uno de sus periodistas en bombardeo israelí en Gaza

La cadena afirmó que se trató de “un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”.

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Por AFP
Las llamas se elevan tras un ataque contra el vehículo del periodista palestino Mohammed Washeha en el sur de la ciudad de Gaza el 8 de abril de 2026.
Las llamas se elevan tras un ataque contra el vehículo del periodista palestino Mohammed Washeha en el sur de la ciudad de Gaza el 8 de abril de 2026. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







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