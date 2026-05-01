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Aerolíneas reanudan vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años

En marzo, Washington y Caracas acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, que también había puesto fin a la conectividad aérea desde Estados Unidos

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Por AFP
La ministra de Transportes de Venezuela, Jacqueline Faria, recibe una réplica de un avión de manos del vicepresidente de Operaciones Internacionales de American Airlines, José A. Freig,
La ministra de Transportes de Venezuela, Jacqueline Faria, recibe una réplica de un avión de manos del vicepresidente de Operaciones Internacionales de American Airlines, José A. Freig. (FEDERICO PARRA/AFP)







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