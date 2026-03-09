El Mundo

Acusan de terrorismo a dos hombres por lanzar bomba cerca de protesta en Nueva York

Los sospechosos habrían jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico tras su detención, según reportes iniciales.

Por AFP
La policía que investigaba el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado cerca de una protesta antiislámica descubrió un nuevo "dispositivo sospechoso" en un automóvil cerca del lugar de los hechos, lo que provocó la evacuación de los edificios cercanos
La policía que investigaba el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado cerca de una protesta antiislámica descubrió un nuevo "dispositivo sospechoso" en un automóvil cerca del lugar de los hechos, lo que provocó la evacuación de los edificios cercanos (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







Estados UnidosTerrorismoProtestasGrupo Yihadista
