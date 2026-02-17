Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: ‘Líneas generales’ han sido trazadas

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, observa tras pronunciar un discurso durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, al margen de una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Teherán, Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este martes que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las “líneas generales” para un pacto.

“Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto”, declaró Araqchi a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra.

También calificó las conversaciones como “más constructivas” que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes, y aseguró que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo.

Más tarde, durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqhchi celebró que se abre una “nueva oportunidad” y dijo que espera que estas negociaciones conduzcan a una solución negociada y duradera que sirva a los intereses de las partes implicadas y de la región en su conjunto.

Irán y Estados Unidos celebraron el martes una segunda ronda de negociaciones después de que las conversaciones del año pasado fracasaran tras el ataque de Israel contra Irán en junio, que desencadenó una guerra de 12 días.

Estados Unidos se unió brevemente a ese conflicto con ataques a instalaciones nucleares clave.