Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: ‘Líneas generales’ han sido trazadas

“Logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales”, dice ministro de Exteriores de Irán. ¿En qué consiste?

Por AFP
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, observa tras pronunciar un discurso durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, al margen de una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, observa tras pronunciar un discurso durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, al margen de una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.







