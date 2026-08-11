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Abogada en Colombia murió abrazando y protegiendo a su perro; lograron rescatar a la mascota con vida

La mujer, oriunda de Cali, salvó a su perro Salomón, que luego recibió atención médico veterinaria.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali, Colombia. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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