Abogada en Colombia murió abrazando y protegiendo a su perro; lograron rescatar a la mascota con vida

Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, quien residía desde hace varios años en Cali, Colombia. Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su muerte fue confirmada en las últimas horas tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de 180 fallecidos.

Fernández murió bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali. Su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, que sobrevivió gracias a ese gesto.

Rescatistas de la Defensa Civil y otros equipos de emergencia trabajaron durante horas entre torres de cemento hasta encontrarla. La sorpresa fue descubrir que debajo de ella estaba la mascota Salomón, quien logró salir con vida y recibió atención médica veterinaria inmediata.

Familiares y amigos lamentaron su muerte en redes sociales y destacaron su valentía, al haber intentado salvar la vida de su perro. Para muchos, Lenny Fernández será recordada como una mujer que defendió a los animales hasta el último instante.

“Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz”, dicen allegados en redes lamentando su muerte.