El Mundo

Abatidos nueve miembros del principal cártel narco de Colombia en bombardeo militar

El Clan del Golfo es uno de los grupos criminales más letales de Colombia.

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Por AFP y Libia Solano Meza
avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Las autoridades reportaron la muerte de nueve integrantes del Clan del Golfo luego de un bombardeo. (Fuerza Aeroespacial Colombiana/Fuerza Aeroespacial Colombiana)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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