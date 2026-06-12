Abatidos nueve miembros del principal cártel narco de Colombia en bombardeo militar

Las autoridades reportaron la muerte de nueve integrantes del Clan del Golfo luego de un bombardeo.

Bogotá, Colombia. Nueve miembros del principal cártel narcotraficante de Colombia murieron en un bombardeo militar, informó el viernes el comandante de las Fuerzas Armadas, a una semana y media del balotaje presidencial marcado por un pico de violencia.

El general Hugo López publicó en X videos aéreos de la explosión y fotos del material decomisado como fusiles, municiones y cargadores hallados en el ataque ejecutado en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país en el que opera el Clan del Golfo.

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia el General Hugo Alejandro López Barreto, publicó en su red social de X el bombardeo contra el Clan del Golfo. (Captura de X/Captura de X)

Por su parte el Ejército Nacional de Colombia indicó, que durante el operativo se decomisaron nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia empleado para el desarrollo de actividades ilícitas.

En el video se observa el impacto y según las autoridades estas acciones representan una afectación significativa a la estructura criminal ya que buscan debilitar el alcance que tienen en el litoral del Pacífico colombiano.

Nueve muertos deja segundo bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó en Colombia

De acuerdo con la información del Ejército Nacional, durante el Gobierno Gustavo Petro se han ejecutado ocho operaciones de alta precisión contra el Clan del Golfo.

El bombardeo fue contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en la zona rural de Nuquí, en el departamento del Chocó.

El Clan del Golfo se dedica al tráfico trasnacional de drogas, control de territorios, incluso dirige el mercado de la pasta base de coca, además, participa en la minería ilegal y la extorsión, según InSight Crime.

Mientras tanto el gobierno sostiene negociaciones con el cartel desde el año pasado en Catar. La poderosa agrupación de origen paramilitar es uno de los numerosos grupos armados que sumen a Colombia en la peor ola de violencia en la última década.

Los colombianos escogerán nuevo presidente el 21 de junio entre Iván Cepeda, candidato del partido oficialista de izquierda, y Abelardo de la Espriella, un outsider que promete mano dura contra el narcotráfico de la mano de Estados Unidos.

El ultraderechista ganó la primera vuelta en mayo por un estrecho margen con un discurso de garantizar la seguridad luego de los intentos del presidente Gustavo Petro de negociar el desarme de todos los grupos armados del país.

El Clan del Golfo y otras organizaciones narcotraficantes se fortalecieron en medio de los intentos de dialogar del primer mandatario izquierdista en la historia del país.

Se espera que algunos de sus miembros lleguen en las próximas semanas a zonas rurales especiales designadas por el gobierno para llegar a unos acuerdos.

Sin embargo, el abogado del cártel reconoció recientemente que será “imposible” firmar un pacto definitivo de paz con Petro.

La crisis en la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

El candidato izquierdista Cepeda fue uno de los creadores de la política de paz de Petro. El jueves en entrevista con la AFP afirmó que está dispuesto a hacer los “cambios” que sean “necesarios” a esa estrategia.

De la Espriella, favorito según una encuesta, promete más bombardeos, megacárceles y ofensivas de la mano de Estados Unidos, especialmente tras recibir el apoyo de Donald Trump.