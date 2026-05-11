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A sus 70 años, Eurovisión enfrenta una crisis inédita por boicot contra participación de Israel: ¿Qué pasa con el concurso musical?

España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia no están este año en el famoso festival europeo de la canción en protesta por la participación de Israel.

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Por AFP
Periodistas trabajan en el centro de prensa del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 (ESC), en Viena, Austria, el 11 de mayo de 2026, un día antes de la primera semifinal del certamen.
Periodistas trabajan en el centro de prensa del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 (ESC), en Viena, Austria, el 11 de mayo de 2026, un día antes de la primera semifinal del certamen. (HELMUT FOHRINGER/AFP)







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