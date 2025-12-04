Tres países boicotean Eurovisión tras permitirse la participación de Israel

Ginebra, Suiza. Israel podrá participar en la edición de 2026 del festival de la canción de Eurovisión, anunció este jueves la Unión Europea de Radiodifusión (UER), una decisión que provocó anuncios de boicot de las cadenas difusoras en España, Países Bajos e Irlanda.

La decisión se tomó el primer día de la Asamblea General de la UER en Ginebra, al término de una votación secreta.

“Los miembros de la UER (...) apoyaron una serie de modificaciones específicas del reglamento” del famoso concurso televisivo, con el objetivo de “reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento”, haciendo “elegibles” a todos los miembros que deseen participar en el concurso y acepten “cumplir las nuevas normas”, indicó el ente en un comunicado.

“Una amplia mayoría de los miembros acordó que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación” de Israel y que la edición de 2026 “debía celebrarse según lo previsto”, añadió.

Israel, a través de su presidente Isaac Herzog, acogió el anuncio con satisfacción y consideró que “merece estar representado en todos los escenarios del mundo”.

Pero las cadenas de televisión de España, Países Bajos e Irlanda que suelen difundir el concurso anunciaron que no participarían en el del próximo año, que se celebrará en Viena, la capital austriaca.

“RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión” tras la “permanencia de Israel en el certamen musical europeo”, indicó la televisión pública española en un comunicado.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, había dicho unas horas antes que “este tipo de boicot funciona”. “Funcionó muy bien en el caso de Sudáfrica cuando quisimos terminar con el apartheid. El boicot deportivo y cultural fue muy eficaz”, añadió, denunciando el “genocidio” de los palestinos en la Franja de Gaza.

La cadena neerlandesa Avrotros consideró a su vez que su “participación no era compatible con sus valores públicos fundamentales”.

Y en Dublín, el grupo audiovisual público irlandés RTE explicó que tomó esta decisión “teniendo en cuenta las terribles pérdidas humanas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.

En las próximas horas podrían anunciarse otros boicots, ya que Eslovenia e Islandia también amenazaron en los últimos meses con no enviar representantes al concurso en mayo si se permite participar a Israel.

Bélgica, Suecia y Finlandia indicaron que también lo están considerando.