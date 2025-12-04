El Mundo

Tres países boicotean Eurovisión tras permitirse la participación de Israel

Gala de música sufre boicot de tres naciones en protesta por el ”genocidio” y la crisis humanitaria en Gaza. Lea los argumentos de los países.

EscucharEscuchar
Por AFP
Israel | Eurovisión
Israel ha participado y ganado anteriores ediciones de Eurovisión. (MAYA LEVIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelEurovisiónGazaEspaña
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.