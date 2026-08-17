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Mayuli Ortega impulsa reforma constitucional para eliminar controles previos de la Contraloría sobre pagos y contratos

Proyecto de la diputada de Pueblo Soberano propone reformar el artículo 184 de la Constitución para que la fiscalización de la Hacienda Pública sea predominantemente posterior

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Por Cristian Mora
Mayuli Ortega- reforma- Contraloría
El proyecto de la diputada Mayuli Ortega propone reformar el artículo 184 de la Constitución Política para eliminar controles previos de la Contraloría y concentrar la fiscalización principalmente después de ejecutados los actos. (La Nación/La Nación)







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Contraloría General de la RepúblicaMayuli OrtegaPPSOReforma constitucionalConstitución Política
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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