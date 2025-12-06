El Explicador

¿Cómo calcular el pago de aguinaldo y vacaciones a trabajadores domésticos? Expertos explican reglas y errores más comunes

Explicamos las multas por no pagar a tiempo y cómo verificar si su aguinaldo se calculó correctamente

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
La Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que en Costa Rica hay más de 120.000 personas que trabajan con hogares como empleadores.
Las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a aguinaldo y vacaciones, sin importar si laboran por días u horas. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pago de aguinaldo 2025aguinaldo 2025 Costa RicaPago de aguinaldo a trabajadora doméstica
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.