¿Cómo calcular el pago de aguinaldo y vacaciones a trabajadores domésticos? Expertos explican reglas y errores más comunes

Las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a aguinaldo y vacaciones, sin importar si laboran por días u horas.

El pago de aguinaldo y vacaciones para trabajadoras domésticas tiene reglas claras, pero no siempre se aplican bien.

Francisco Salas, socio de BDS Asesores, y Daniel Valverde, socio de Ecija Legal Costa Rica, especialistas en derecho laboral, explican paso a paso cómo calcular estos derechos, qué rubros deben incluirse y cuáles son los errores más comunes de los patronos.

1. ¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo para trabajadoras domésticas se calcula exactamente igual que para cualquier trabajador del sector privado.

Salas explicó que todo trabajador tiene derecho al aguinaldo, incluso si ha laborado solo un mes con la misma persona empleadora, sin importar la forma de pago o si el contrato es temporal.

Según Salas y Valverde, el cálculo se hace así:

Sumar todos los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos entre el 1.º de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso .

recibidos entre el . Dividir esa suma entre 12 .

. El resultado es el aguinaldo.

Salas aclaró que, si la persona deja el trabajo antes de diciembre, igual debe recibir un aguinaldo proporcional: se le paga la doceava parte de lo que ganó durante los meses que trabajó.

2. ¿Qué debe incluirse en el cálculo del aguinaldo?

Ambos especialistas subrayaron que deben incluirse todos los componentes del salario, no solo el pago base.

Salas y Valverde indicaron que según la Ley Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privadas, el cálculo incluye salarios ordinarios y extraordinarios, tales como:

Horas extra

Pagos dobles por laborar feriados y de descanso

Comisiones

Bonificaciones salariales

Salario en especie (alimentación o hospedaje)

Además, Salas detalló que cuando no se ha pactado el valor del salario en especie, este “se estimará en un 50% del salario que perciba en dinero la persona trabajadora”.

3. Errores frecuentes al calcular el aguinaldo

Valverde enfatizó que “el error más común es no incluir la totalidad de la compensación en el cálculo del aguinaldo, principalmente el rubro de salario en especie”.

Es decir, si una trabajadora doméstica gana ¢300.000 al mes, y acordó con el patrón que por alimentación y hospedaje se reconocerán ¢50.000 adicionales por esos beneficios en especie, su base para calcular el aguinaldo serían ¢350.000.

Salas, por su parte, señaló tres errores frecuentes:

-No depositar el monto completo a la trabajadora doméstica: El aguinaldo debe pagarse íntegro, sin ningún tipo de deducción, ni siquiera cargas sociales. La única excepción es la pensión alimentaria ordenada por un juez.

-No incluir los salarios extraordinarios en el cálculo: Horas extra, feriados trabajados, comisiones y salario en especie deben sumarse; de lo contrario, el aguinaldo queda mal calculado.

-No prestar atención a las licencias e incapacidades: Si la persona estuvo incapacitada, el subsidio que recibió no se incluye porque no es salario.En cambio, los pagos por licencias de maternidad, paternidad o adopción sí deben contabilizarse, ya sea los cubiertos por la CCSS o por el patrono.

Las personas empleadas domésticas tienen derecho a pagos completos por aguinaldo y vacaciones según la legislación laboral vigente. (Rafael Pacheco Granados)

4. ¿Qué pasa si no se paga el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

Según Salas, el artículo 4 de la Ley Pago de Aguinaldo en la Empresa Privada considera el incumplimiento como “retención indebida del salario” y una “falta grave del patrono”.

En ese caso, ambos abogados coincidieron en que no pagar el aguinaldo en la fecha establecida permite que la persona trabajadora denuncie al patrono ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esto expone al empleador a:

Multas que van de 1 a 23 salarios base , es decir, desde ¢462.200 en adelante hasta aproximadamente ¢10,630,600.

, es decir, desde en adelante hasta aproximadamente El cobro del monto adeudado, junto con los intereses e indexación acumulados.

5. Vacaciones: cuánto corresponden y cómo se calculan

Aquí hay diferencias importantes entre el trabajo doméstico y el resto del sector privado.

Los especialistas indicaron que las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a 15 días de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo continuo.

Salas explicó que el cálculo del pago durante vacaciones se hace así:

Sumar los salarios ordinarios y extraordinarios de las últimas 50 semanas. Calcular el promedio salarial diario. Multiplicar ese monto por los 15 días de vacaciones.

Si la persona trabajadora doméstica deja el empleo antes de completar 50 semanas, tiene el derecho a que le paguen las vacaciones que haya acumulado. Eso se calcula como 1,25 días de vacaciones por cada mes trabajado.

Valverde señaló que en la práctica, muchas familias no dan las dos semanas completas juntas, sino que convierten esas dos semanas en días, según cuántos días trabaja la persona cada semana.

Si trabaja 5 días por semana , dos semanas equivalen a 10 días de vacaciones.

, dos semanas equivalen a de vacaciones. Si trabaja 3 días por semana , dos semanas equivalen a 6 días .

, dos semanas equivalen a . Si trabaja 2 días por semana, dos semanas equivalen a 4 días.

6. ¿Por qué es importante esta información?

Los derechos laborales de las personas trabajadoras no pueden ser ignorados o desatendidos.

De hecho, cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo y los tribunales de justicia.

La apropiación y las retenciones indebidas de salarios son castigadas por el artículo 223 del Código Penal, el cual establece penas que van desde los dos meses hasta los 10 años de prisión, según la magnitud del asunto.