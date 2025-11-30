Calculadora de aguinaldo 2025 en Costa Rica: confirme el monto que le corresponde según la ley

Use la calculadora de La Nación para conocer en segundos el monto de su aguinaldo 2025 según los salarios reportados durante el año.

El aguinaldo es uno de los pagos más esperados del año y su monto depende del salario bruto acumulado durante los últimos doce meses.

El aguinaldo 2025 se depositará en diferentes fechas según el tipo de trabajador. En el sector público, el Ministerio de Hacienda realizará el pago el jueves 5 de diciembre. En el sector privado, la ley establece que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre, plazo que todas las empresas deben cumplir sin excepción.

El monto se calcula con base en el promedio mensual del salario bruto recibido entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Esta fórmula aplica por igual para el sector público y privado.

El monto corresponde a un doceavo del salario bruto acumulado durante esos meses. En ese cálculo se incluyen sueldos base, horas extra, comisiones e incentivos remunerados, siempre que formen parte del salario ordinario.

Para obtener el resultado, la persona debe sumar los salarios brutos de los 12 meses del periodo y dividir ese total entre 12. Si no trabajó todo el año con el mismo patrono, la fórmula se mantiene, pero únicamente con los meses efectivamente laborados.

Los pagos no salariales, como viáticos, auxilios o reembolsos, no se incluyen en la suma porque no constituyen salario y, por tanto, no generan derecho al aguinaldo.

La herramienta de La Nación permite calcular el aguinaldo ingresando los salarios brutos más recientes. Si la persona no laboró en un mes concreto, debe ingresar “0” en esa casilla para obtener una estimación precisa.

Calcule su aguinaldo Revise sus colillas de pago y rellene las casillas con el salario correspondiente a cada mes. Si en alguno de los meses estuvo con contrato suspendido o todavía no laboraba para el mismo patrono coloque 0 (cero). Seleccione calcular aguinaldo para conocer el monto. Diciembre 2024 Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 Setiembre 2025 Octubre 2025 Noviembre 2025 Calcular aguinaldo EL AGUINALDO APROXIMADO ES:

¿Qué sucede si no recibe el aguinaldo?

Si el depósito no aparece el día previsto, se recomienda contactar a la unidad de Recursos Humanos de la institución para verificar el reporte de salarios. Si existe un error, el ajuste se realiza en los días siguientes.

El aguinaldo es un derecho garantizado por ley, por lo que es posible presentar consultas formales si existe alguna diferencia en el monto depositado.