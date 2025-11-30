Economía

Calculadora de aguinaldo 2025 en Costa Rica: confirme el monto que le corresponde según la ley

Calcule su aguinaldo 2025 en segundos. Ingrese sus salarios en la calculadora y conozca el monto exacto que le corresponde según la ley costarricense

Por Silvia Ureña Corrales
Use la calculadora de La Nación para conocer en segundos el monto de su aguinaldo 2025 según los salarios reportados durante el año.
Use la calculadora de La Nación para conocer en segundos el monto de su aguinaldo 2025 según los salarios reportados durante el año. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

