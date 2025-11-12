El País

Aguinaldo 2025 en Costa Rica: fechas confirmadas para sector público, privado y pensionados

Conozca cuándo se pagará el aguinaldo 2025 en Costa Rica para empleados públicos, pensionados y sector privado. Consulte fechas y plazos oficiales

Por Silvia Ureña Corrales
Fechas oficiales del aguinaldo 2025: Hacienda lo pagará el 5 de diciembre, la CCSS el 28 de noviembre y patronos privados tienen plazo al 20 de diciembre.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

