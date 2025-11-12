Aguinaldo 2025 en Costa Rica: fechas confirmadas para sector público, privado y pensionados

Fechas oficiales del aguinaldo 2025: Hacienda lo pagará el 5 de diciembre, la CCSS el 28 de noviembre y patronos privados tienen plazo al 20 de diciembre.

El aguinaldo 2025 en Costa Rica se pagará en diferentes fechas según el sector laboral. Este salario adicional, obligatorio para todas las personas trabajadoras con al menos un mes laborado en una misma empresa, debe entregarse dentro de los primeros veinte días de diciembre.

El Ministerio de Hacienda depositará el aguinaldo el jueves 5 de diciembre a las personas funcionarias públicas y pensionadas con cargo al Presupuesto Nacional, según informó la institución.

El desembolso total asciende a ¢168.324 millones, distribuidos entre ministerios, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General y Defensoría de los Habitantes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el aguinaldo de las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se pagará el viernes 28 de noviembre, junto con la pensión mensual correspondiente. Este grupo recibirá un total de ¢128.052 millones, mientras que el Régimen No Contributivo contará con ¢13.074 millones.

En el sector privado, los patronos tienen plazo hasta el miércoles 20 de diciembre para cancelar el aguinaldo, conforme lo establece el Código de Trabajo, que ordena realizar el pago dentro de los primeros 20 días de diciembre.

El aguinaldo es un salario adicional obligatorio que se reconoce a toda persona trabajadora que haya laborado al menos un mes continuo con el mismo patrono. Aplica también para quienes trabajan por días, horas o mediante contratos temporales.

Si la persona empleadora no paga el aguinaldo, lo hace de forma incompleta o tardía, incurre en una falta grave y en una retención indebida del salario. La denuncia puede presentarse ante la Inspección de Trabajo, una vez vencido el plazo legal.

Para calcular el monto correspondiente, La Nación pone a disposición una calculadora de aguinaldo que permite estimar el pago según los salarios recibidos durante el año. Si la persona no trabajó todos los meses, puede ingresar “0” en las casillas respectivas y seleccionar la opción “calcular”.