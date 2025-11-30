Conozca los ocho errores más comunes al pagar el aguinaldo

BDS Asesores recordó que el aguinaldo es un derecho laboral protegido por ley y debe pagarse puntualmente en diciembre.

El aguinaldo, también llamado decimotercer mes, debe pagarse por ley antes del 20 de diciembre. Este derecho laboral aplica para todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato o modalidad de pago.

Marco Arias, socio de BDS Asesores, indicó que en esta época del año es esencial que los patronos cumplan con el pago del aguinaldo, ya que representa un derecho fundamental para las personas trabajadoras, y recordó que este rubro cuenta con una protección y fiscalización estricta por parte de las autoridades laborales del país.

Fecha clave para el sector público

El viernes 5 de diciembre, el Ministerio de Hacienda transferirá el aguinaldo a quienes laboran en el Gobierno Central y a pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

En el caso del sector privado, el depósito debe realizarse en cualquier momento dentro de los primeros 20 días de diciembre.

¿Quiénes tienen derecho?

Toda persona trabajadora tiene derecho al aguinaldo, sin importar si su contrato es por tiempo indefinido, por plazo fijo o por obra determinada.

También lo reciben quienes laboran por horas o días a la semana. La única excepción corresponde a quienes no cumplan al menos un mes de relación laboral continua.

Este derecho está regulado por las leyes N.° 2412 (para el sector privado) y N.° 1835 (para el sector público).

¿Cómo se calcula?

Para el sector privado, se debe sumar el salario ordinario y extraordinario devengado entre el 1.° de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre de este año, y dividir el total entre 12.

En el sector público, el cálculo se basa en el salario recibido entre el 1.° de noviembre y el 31 de octubre.

Licencias e incapacidades

En caso de incapacidad , lo recibido como subsidio no se incluye en el cálculo del aguinaldo.

, lo recibido como subsidio no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Si se trata de licencia de maternidad, paternidad o adopción, sí deben incluirse los montos pagados por la Caja Costarricense de Seguro Social o por el patrono.

Sanciones por incumplimiento

El patrono que no pague a tiempo incurre en una falta grave. Podría enfrentar una multa de hasta 23 salarios base y un proceso por retención indebida.

También es sancionable no incluir correctamente todos los rubros salariales exigidos por ley.

Si el contrato termina antes de diciembre

El trabajador conserva su derecho al aguinaldo, el cual se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado. Este pago debe incluirse en la liquidación laboral.

Exenciones

El aguinaldo no está sujeto a cargas sociales ni impuesto sobre la renta. Solo puede embargarse hasta un 50% por pensión alimentaria, si así lo ordena un juez.