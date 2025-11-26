Esta es la fecha del pago de la pensión de noviembre: incluye el aguinaldo

La CCSS confirmó que el 28 de noviembre se depositará la pensión IVM junto con el aguinaldo de 2025.

Los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibirán un pago doble en el mes de noviembre, según confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La pensión mensual correspondiente a noviembre se depositará el viernes 28 de noviembre, y en ese mismo depósito se incluirá también el aguinaldo 2025.

La Gerencia de Pensiones recordó que las personas beneficiarias deben contar con una cuenta bancaria activa y registrada en la institución para recibir los depósitos sin contratiempos.

El depósito de noviembre será el penúltimo del año, ya que la última pensión del 2025 se pagará el martes 30 de diciembre.

Con este pago anticipado del aguinaldo, la CCSS permite a los pensionados planificar mejor sus compras y compromisos de fin de año.