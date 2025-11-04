Economía

WhatsApp permitirá hacer llamadas y videollamadas sin usar número de teléfono

WhatsApp trabaja en nombres de usuario para llamadas. La función permitirá contactar a otros sin compartir su número de teléfono. Conozca cómo funcionará

EscucharEscuchar
Por Europa Press
WhatsApp permitirá publicar audios de 30 segundos como estados | El Financiero | Shutterstock
WhatsApp trabaja en nombres de usuario para llamadas. La función permitirá contactar a otros sin compartir su número de teléfono. Conozca cómo funcionará. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
WhatsAppNombres de usuario
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.