WhatsApp permitirá hacer llamadas y videollamadas sin usar número de teléfono

WhatsApp trabaja en nombres de usuario para llamadas. La función permitirá contactar a otros sin compartir su número de teléfono. Conozca cómo funcionará.

Madrid. Los nombres de usuarios permitirán realizar llamadas de voz y de vídeo en WhatsApp sin necesidad de utilizar el número de teléfono, una características en la que ya trabaja la compañía tecnológica y que pretende proteger la privacidad a partir de nombres únicos.

WhatsApp comenzó a trabajar en los nombres de usuario en 2023 como una forma de facilitar la conexión entre personas garantizando la privacidad. Para ello, cada usuario deberá elegir un nombre único, que irá precedido por el signo de la arroba (@usuario) y ayudará a identificarlo sin tener que mostrar el número de teléfono.

Esta forma de identificación propia de las redes sociales permitirá realizar llamadas y videollamadas con otras personas, sobre todo con aquellas que no están guardadas en la lista de contactos, que podrán localizarse en la barra de búsqueda con solo introducir el nombre de usuario.

Cuando el buscador encuentra el nombre de usuario, muestra información básica de la cuenta a la que pertenece, como la foto de perfil, según explica el portal especializado WABetainfo, que ha referido que la característica todavía está en pruebas, para su perfeccionamiento antes que WhatsApp la lance oficialmente para iOS y Android.

Las llamadas y videollamadas que se hagan con el nombre de usuario seguirán estando protegidas con la encriptación de extremo a extremo, y admitirán las mismas funciones que las comunicaciones con número de teléfono, es decir, permitirán pasar de una a otra de manera fluida e incluso participar en grupos.

LEA MÁS: ¿Qué hacer cuando WhatsApp no se abre? Vea algunos consejos para solucionarlo