¿El WhatsApp no abre en su celular? Estas soluciones podrían ayudarle

Actualice, libere espacio y reinicie su celular para solucionar los errores más comunes del app de mensajería WhatsApp.

Cuando WhatsApp deja de funcionar en su celular, mientras otras personas lo usan sin problemas, es posible aplicar algunas soluciones básicas para que vuelva a abrir correctamente en dispositivos Android o iPhone (iOS).

A continuación, se detallan cinco pasos clave para resolver estos inconvenientes.

1. Revise el almacenamiento de su teléfono

La falta de espacio en el dispositivo puede impedir la apertura de WhatsApp. En Android, acceda a “Configuraciones” y busque la opción “Almacenamiento” para conocer cuánta memoria libre queda. En iPhone, vaya a “Ajustes”, luego “General” y “Almacenamiento del iPhone”.

Se recomienda tener al menos 1 GB libre. Si el espacio está lleno, elimine fotos, videos o aplicaciones sin uso. En Android, el app Files puede facilitar esta tarea al identificar archivos duplicados, capturas de pantalla antiguas y memes. También puede mover archivos a una tarjeta SD externa, si no desea borrarlos definitivamente.

2. Actualice la aplicación desde la tienda

Usar una versión antigua del app puede provocar fallos. Verifique si hay actualizaciones disponibles en la Google Play Store o en la App Store. Las actualizaciones permiten mejoras de seguridad y estabilidad.

Tome en cuenta que algunos modelos antiguos ya no son compatibles. WhatsApp solo funciona en versiones Android 4.1 o superiores, y en iOS 12 o posteriores.

3. Consulte los códigos de error

En caso de recibir un mensaje con un código de error, consulte la Central de Ayuda de WhatsApp https://faq.whatsapp.com/

4. Fuerce el cierre del app

Cuando la aplicación se congela, se puede forzar su detención. En Android, entre a “Configuraciones”, luego “Aplicaciones” y “Administrar aplicaciones”. Seleccione WhatsApp y pulse “Forzar detención”. El procedimiento puede variar según el fabricante.

En iPhone, presione dos veces el botón “Home” o deslice de abajo hacia arriba para mostrar las apps activas. Luego, cierre la ventana de WhatsApp para detener su ejecución.

5. Reinicie el celular

El reinicio del teléfono permite corregir errores de software o fallos al descargar archivos multimedia. En Android, presione el botón de “Encendido/Apagado” y seleccione “Reiniciar”. En iPhone, el procedimiento debe hacerse de forma manual: apague el dispositivo, espere unos segundos y enciéndalo nuevamente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.