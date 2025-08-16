West Monroe planea triplicar su equipo en Costa Rica para 2027. Vea cómo aplicar a las vacantes

La firma global de consultoría en negocios y tecnología, West Monroe, planea incrementar su equipo en Costa Rica a 300 colaboradores para 2027. Esto, por el crecimiento de la demanda por parte de los clientes y la necesidad de ampliar capacidades.

“Esta inversión está diseñada para complementar, no sustituir, a los equipos basados en Estados Unidos, reflejando un enfoque global, deliberado y complementario”, se indica en un comunicado de prensa emitido por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

West Monroe estableció su presencia en territorio costarricense en 2021, luego de la adquisición de Verys, una compañía de ingeniería de productos. Actualmente, la firma global de consultoría en negocios y tecnología tiene 100 colaboradores en el país.

“Lo que comenzó como un equipo pequeño ha crecido hasta superar los 100 colaboradores a tiempo completo, especializados en ingeniería de software y datos, análisis de negocios, plataformas de datos y nube, así como en múltiples funciones internas”, expone el comunicado.

En lugar de apostar por una expansión offshore acelerada, West Monroe ha priorizado construir un equipo nearshore que trabaje en tiempo real con colegas y clientes en Estados Unidos. Esta estrategia—basada en zonas horarias compartidas, colaboración cercana y alineación cultural—ha permitido a la firma ofrecer servicios de consultoría integrados sin comprometer la calidad, la velocidad ni la conexión. — Comunicado de prensa de Procomer

Según se explicó, la contratación de West Monroe seguirá en roles como profesionales tecnológicos, especialistas en servicios compartidos, consultores de negocio y expertos por industria. Las vacantes disponibles pueden consultarse en este enlace: westmonroe.com/careers.

“Esta nueva fase de crecimiento se construirá sobre la sólida base de colaboración transfronteriza e impacto al cliente que caracteriza al equipo”, se agrega en el documento.

Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, indicó que esto refleja que Costa Rica se ha convertido en un socio estratégico para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.

Por su parte, Laura López, gerenta general de la Procomer, consideró que el crecimiento de West Monroe demuestra que Costa Rica cuenta con capital humano capaz de responder a las exigencias globales.