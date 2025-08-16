Economía

West Monroe planea triplicar su equipo en Costa Rica para 2027. Vea cómo aplicar a las vacantes

Empresa de consultoría en negocios y tecnología, tiene 100 colaboradores

Por Mónica Cerdas Gómez

La firma global de consultoría en negocios y tecnología, West Monroe, planea incrementar su equipo en Costa Rica a 300 colaboradores para 2027. Esto, por el crecimiento de la demanda por parte de los clientes y la necesidad de ampliar capacidades.








West MonroeCosta RicaConsultoríaVacantesTrabajo
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

