Walmart compra más de ¢36 mil millones a agricultores de Costa Rica

El programa Tierra Fértil de Walmart respaldó a 230 pequeños y medianos productores costarricenses durante 2025 y acumuló compras superiores a ¢36 mil millones, según informó la empresa.

La iniciativa trabaja con agricultores de distintas regiones del país mediante un modelo de compras directas, asesoría técnica y capacitación empresarial. La compañía indicó que el objetivo consiste en fortalecer la producción local y ampliar las oportunidades comerciales para el sector agrícola.

Según Walmart, el 90% de los productores participantes aumenta su producción o amplía su participación comercial cada año gracias al acompañamiento técnico y al fortalecimiento de capacidades empresariales. Además, las ventas de estos agroproductores a Walmart Costa Rica crecieron cerca de un 21% en los últimos tres años.

La empresa aseguró que el programa también impulsa empleo indirecto en zonas rurales mediante actividades relacionadas con transporte, empaque y servicios asociados a la cadena de abastecimiento agrícola.

Actualmente, casi el 100% de los productores vinculados al programa aplica prácticas de sostenibilidad o economía circular. Entre ellas destacan el uso eficiente del agua, el aprovechamiento de residuos orgánicos y la reducción de pérdidas en campo.

Walmart señaló que regiones como Cartago, Zarcero, Los Santos, zona norte y algunas zonas de Guanacaste muestran potencial para ampliar la producción agrícola, especialmente en cultivos con acceso a tecnología y sistemas de riego.

Entre los casos expuestos por la empresa figura Agrícola La Pradera, en Cartago, donde la producción de apio bajo invernadero permitió aumentar la capacidad de abastecimiento y generar empleo para jóvenes y mujeres de la zona.

Otro ejemplo corresponde a Agrivega, en San Carlos. La compañía pasó de operar pequeñas parcelas a convertirse en proveedor formal de camote y yuca para mercados nacionales e internacionales. Según el comunicado, la diversificación de cultivos y la inversión en infraestructura ayudaron a mantener el crecimiento pese a los desafíos climáticos recientes.

La empresa indicó que Tierra Fértil busca fortalecer la capacitación, la innovación y el acceso a mercados estables para productores nacionales mediante acompañamiento técnico y comercial.