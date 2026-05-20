Economía

Walmart compra más de ¢36 mil millones a agricultores de Costa Rica

Las compras de Walmart a productores nacionales crecieron en 2025 y ya superan los ¢36 mil millones, impulsando empleo, sostenibilidad y desarrollo agrícola en distintas regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Walmart reportó crecimiento en compras agrícolas y respaldo técnico a productores nacionales mediante Tierra Fértil.
Walmart reportó crecimiento en compras agrícolas y respaldo técnico a productores nacionales mediante Tierra Fértil. (Walmart /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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