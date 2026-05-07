Walmart abrirá más de 60 plazas de empleo en Alajuela: conozca cómo aplicar

Walmart anunció más de 60 empleos temporales en su planta de carnes en El Coyol. Las entrevistas serán durante mayo.

Walmart anunció la apertura de más de 60 vacantes temporales en su planta Industrias Cárnicas Integradas (ICI), ubicada en El Coyol de Alajuela. La empresa realizará entrevistas presenciales los días 11, 12, 18 y 19 de mayo como parte de una jornada de contratación enfocada en manufactura.

Las plazas disponibles corresponden a puestos de operarios de producción, auxiliares de limpieza, carniceros y asistentes de proceso. Según la información divulgada por la compañía, estos cargos forman parte de las labores necesarias para mantener la operación de la planta y cumplir con los estándares de higiene y calidad.

Para optar por uno de los puestos, las personas interesadas deben contar con el carné de manipulación de alimentos vigente emitido por el Ministerio de Salud y presentar la hoja de delincuencia al día. Además, Walmart indicó que se requiere disponibilidad para realizar esfuerzo físico, trabajar en ambientes de baja temperatura y cumplir horarios rotativos.

Las entrevistas se efectuarán de 8 a. m. a 12 p.m. en las instalaciones de ICI, ubicadas en la radial de El Coyol, en el cruce de Calle Llanos, en Alajuela. La convocatoria forma parte del evento “Conectá con Manufactura Walmart”.

La empresa informó que las personas interesadas también pueden obtener más detalles sobre el proceso de contratación mediante las redes sociales de “Trabaja en Walmart Centroamérica” y el canal de WhatsApp “Trabaja en Walmart Costa Rica”.