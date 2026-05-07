Economía

Walmart abrirá más de 60 plazas de empleo en Alajuela: conozca cómo aplicar

Walmart realizará jornadas de contratación en Alajuela para llenar más de 60 puestos. Revise los requisitos, fechas y horarios para participar en las entrevistas

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Por Silvia Ureña Corrales
Walmart anunció más de 60 empleos temporales en su planta de carnes en El Coyol. Las entrevistas serán durante mayo. (ROBYN BECK/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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