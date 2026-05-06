Economía

Municipalidad de Montes de Oca tiene puestos disponibles con salarios de más de ¢1 millón: así puede aplicar

Conozca cuáles puestos profesionales abrirá la Municipalidad de Montes de Oca, qué requisitos solicita cada plaza y hasta cuándo puede enviar su oferta digital

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Por Silvia Ureña Corrales
Montes de Oca abrirá concursos para puestos permanentes en gestión ambiental, infraestructura, trabajo social y proyectos. (Mayela López)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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