Municipalidad de Montes de Oca tiene puestos disponibles con salarios de más de ¢1 millón: así puede aplicar

Montes de Oca abrirá concursos para puestos permanentes en gestión ambiental, infraestructura, trabajo social y proyectos.

La Municipalidad de Montes de Oca abrirá hasta el 8 de mayo a las 4 p. m., el periodo de recepción de ofertas para nueve concursos externos dirigidos a profesionales en distintas áreas técnicas, sociales y administrativas. Las vacantes corresponden a puestos permanentes dentro de la estructura municipal.

Las plazas incluyen cargos en salud ocupacional, trabajo social, gestión ambiental, proyectos, cultura y deporte, infraestructura pública, alcantarillado pluvial, género y derechos humanos, así como gestión de parques y espacios públicos. Los puestos se ubican en categorías Profesional Municipal 1A, 2A y 2C, según el perfil requerido.

La convocatoria establece que las personas interesadas deberán enviar toda la documentación requerida en formato PDF al correo talentohumano@montesdeoca.go.cr. La municipalidad indicó que las postulaciones incompletas o fuera de plazo quedarán excluidas automáticamente del proceso.

Los concursos contemplan nombramientos en propiedad y un periodo de prueba de hasta tres meses, conforme al Código Municipal. Además, cada perfil exige formación universitaria específica, incorporación al colegio profesional respectivo y experiencia laboral relacionada con el cargo.

Administrador(a) de Salud y Seguridad Ocupacional: La plaza ofrece un salario global cercano a ¢1,041,824. El puesto requiere bachillerato en salud ocupacional o carrera afín, incorporación al colegio profesional y seis meses de experiencia.

Trabajador(a) social: El concurso contempla un salario global superior a ¢1,2 millones. La municipalidad solicita licenciatura en Trabajo Social, incorporación al colegio profesional, licencia de conducir y 24 meses de experiencia en atención comunitaria e intervención social.

Administrador(a) de Gestión Ambiental: El salario global ronda los ¢1,2 millones. El perfil requiere formación universitaria en gestión ambiental, ingeniería ambiental o áreas relacionadas, además de experiencia, estar incorporado al colegio de profesionales y licencia.

Administrador(a) de Proyectos: La vacante ofrece un salario global cercano a ¢1,2 millones. El puesto exige licenciatura en administración, ingeniería industrial o carreras afines, así como experiencia en formulación y seguimiento de proyectos.

Promotor(a) de Género y Derechos Humanos: La plaza tendrá un salario global superior a ¢1,2 millones. Entre los requisitos figuran formación universitaria en ciencias sociales y 24 meses de experiencia en políticas de género, derechos humanos o trabajo comunitario.

Administrador(a) de Cultura y Deporte: El salario global supera ¢1,2 millones. La municipalidad solicita experiencia en gestión cultural, recreativa o deportiva, además de formación universitaria relacionada con administración o promoción cultural.

Administrador(a) de Infraestructura Pública: El puesto ofrece un salario global cercano a ¢1,2 millones. Se requiere formación en ingeniería civil o carreras afines, incorporación al colegio profesional y experiencia en infraestructura pública.

Administrador(a) de Alcantarillado Pluvial: La plaza contempla un salario global de alrededor de ¢1,2 millones. El perfil exige conocimientos en ingeniería civil, hidráulica o saneamiento, así como experiencia en redes pluviales y obra pública.

Gestor(a) de Parques y Espacios Públicos: El salario global supera ¢1,4 millones. La municipalidad pide 36 meses de experiencia, además de formación universitaria afín.

Las personas postulantes deberán presentar copia de cédula, títulos universitarios, hoja de vida actualizada, certificaciones laborales y formularios oficiales firmados digitalmente o escaneados. La documentación deberá enviarse en un único archivo PDF.

Puede encontrar más información en este link.

La Municipalidad de Montes de Oca habilitó el correo talentohumano@montesdeoca.go.cr para consultas relacionadas con los concursos y el proceso de postulación.