Municipalidad de Montes de Oca lanza vacantes con salarios de hasta ¢1,2 millones: vea requisitos y cómo postularse

Municipalidad de Montes de Oca abre 13 plazas en propiedad. Fotos: Mayela López

La Municipalidad de Montes de Oca abrió 14 concursos públicos para nombramientos en propiedad bajo el régimen de salario global, con salarios que oscilan entre ¢401.747 y ¢1.236.663.

Los puestos van desde misceláneo hasta administradores con formación universitaria y experiencia avanzada.

Estos son los puestos disponibles, salarios y requisitos principales:

1. Misceláneo(a)

Salario: ¢401.747

Tipo de nombramiento: Nombramiento en Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Limpieza, recolección de residuos, mantenimiento de instalaciones municipales.

Requisitos: Primaria completa, dominio de las buenas prácticas de prevención sobre riesgos para manipulación de desechos y otros. Dominio de las buenas prácticas de servicio al cliente.

2. Obrero(a) de Servicios e Infraestructura

Salario: ¢424.868

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Ejecutar labores operativas, según la dependencia, relacionadas con la limpieza, mantenimiento, recolección de residuos, ornato, servicios de cementerios, infraestructura pública, contribuyendo al bienestar ciudadano y la prestación eficiente de los servicios municipales.

Requisitos: Primaria completa, experiencia en labores similares.

3. Oficial de Seguridad

Salario: ¢453.684

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Protección de instalaciones, vigilancia, control de acceso.

Requisitos: Noveno año aprobado, carné de portación de armas vigente.

4. Operador(a) de Equipo Especial

Salario: ¢485.186

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Operar maquinaria como vagonetas, camiones recolectores u otros.

Requisitos: Primaria completa, licencia tipo D3 o equivalente, experiencia previa.

5. Técnico(a) en boletería (Control de ingreso de parques)

Salario: ¢491.249

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Venta y control de boletos, atención al usuario, registro de accesos.

Requisitos: Bachiller de secundaria, experiencia en servicio al cliente.

6. Técnico(a) de la Secretaría del Concejo

Salario: ¢508.995

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Apoyo administrativo al Concejo Municipal, manejo de actas, coordinación de sesiones.

Requisitos: Bachillerato en educación media, conocimientos en secretariado o afines.

7. Técnico(a) del Despacho de la Alcaldía

Salario: ¢602.076

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Apoyo en agenda, correspondencia y gestión administrativa de la Alcaldía.

Requisitos: Segundo año universitario aprobado en una carrera afín al cargo o el equivalente a 72 créditos aprobados y 12 meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

8. Técnico(a) de Policía Municipal

Salario: ¢508.995

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Vigilancia, orden público, patrullaje, control preventivo

Requisitos: Bachillerato, curso básico policial, carné de armas vigente, licencia A3 y B1

9. Administrador(a) de Tesorería

Salario: ¢1.041.824

Tipo de propiedad: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Gestión de ingresos municipales, control financiero, supervisión de personal.

Requisitos: Licenciatura o maestría en Administración o Finanzas, seis meses de experiencia, colegiado

10. Administrador(a) de Flotilla Vehicular

Salario: ¢1.041.824,43

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Coordinación del mantenimiento, uso y control de la flotilla municipal.

Requisitos: Bachiller universitario en Ingeniería, Administración o afines, experiencia comprobada y estar incorporado en el colegio.

11. Administrador(a) del Despacho de la Alcaldía

Salario: ¢1.041.824

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Coordinación de la agenda institucional, apoyo a la gestión del Alcalde

Requisitos: Bachiller universitario en áreas administrativas o afines, experiencia en coordinación ejecutiva

12. Administrador(a) de Desarrollo Económico Local

Salario: ¢1.041.824

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Fomento de la economía local, apoyo a emprendedores, gestión de programas.

Requisitos: Bachillerato universitario en Economía, Administración, Desarrollo Local o áreas relacionadas. Seis meses de experiencia profesional relacionadas con el puesto.

13. Administrador(a) de Policía Municipal

Salario: ¢1.236.663

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Supervisión general de la policía municipal, coordinación estratégica.

Requisitos: Licenciatura o maestría en Derecho, Criminología o Ciencias Policiales, experiencia gerencial, carné de armas y licencias A3 y B1.

14. Técnico(a) en Comunicación

Salario: ¢602.076

Tipo de nombramiento: Propiedad a tiempo indefinido.

Funciones: Brindar soporte al proceso de comunicación institucional, tanto interna como externa.

Requisitos: Segundo año universitario aprobado o 72 créditos en carreras como Comunicación, Publicidad, Marketing o afines, 12 meses de experiencia en funciones similares. Dominio de herramientas como Canva, Microsoft Office, redes sociales y conocimientos básicos del sistema SICOP.

Proceso de aplicación

Las postulaciones deben enviarse en formato digital al correo talentohumano@montesdeoca.go.cr con copia a mzamorad@montesdeoca.go.cr. Toda la documentación debe estar contenida en un solo archivo PDF.

Puede conocer más de los concursos en este link: https://www.montesdeoca.go.cr/la_municipalidad/transparencia/recursos_humanos.aspx