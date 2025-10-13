Economía

Municipalidad de Montes de Oca lanza vacantes con salarios de hasta ¢1,2 millones: vea requisitos y cómo postularse

Nuevas plazas municipales con excelente salario y estabilidad. Descubra cómo postularse antes de que se cierre el concurso

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Municipalidad de Montes de Oca abre 13 plazas en propiedad. Fotos: Mayela López (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleo públicoVacantesPlazas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.