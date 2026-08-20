Economía

Wall Street retrocede golpeada por repunte de tasas de los bonos del Tesoro

El anuncio de una ‘guerra económica’ contra Irán disparó el precio del petróleo y reavivó los fantasmas de la inflación, golpeando a Wall Street y disparando las tasas de la deuda estadounidense

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Por AFP
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
El Dow Jones cedió un 1,31% y los bonos a 30 años alcanzaron el 5,25% en una jornada marcada por el repunte inflacionario y el alza del crudo. (ANGELA WEISS/AFP)







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