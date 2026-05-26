Wall Street inicia la jornada en positivo por señales de acuerdo en Oriente Medio

El Nasdaq y el S&P 500 abren al alza impulsados por el optimismo de los inversores ante un posible fin de la guerra en Oriente Medio.

Washington, Estados Unidos. La Bolsa de Nueva York abrió al alza este martes, impulsada por la expectativa de un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de nuevos ataques estadounidenses en Irán.

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones subía un 0,25%, el Nasdaq ganaba un 0,94% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,51%.

Trump dijo el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, pero que las negociaciones siguen siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

Este posible acuerdo, sin embargo, incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington en abril.

Bajo esta misma expectativa de paz, las principales bolsas europeas finalizaron en terreno positivo el lunes, beneficiadas además por una estabilización en los mercados energéticos que colocó el precio del petróleo por debajo de los $100 por barril.

Al cierre de la sesión de ayer, la Bolsa de Fráncfort avanzó un 2,01%, la de París un 1,76%, la de Milán un 1,43% y el parqué de Madrid lideró las ganancias con un repunte del 2,24%.

Tanto la Bolsa de Londres como la de Nueva York permanecieron cerradas el lunes por la celebración de un día feriado en sus respectivos países.