Economía

Wall Street inicia la jornada en positivo por señales de acuerdo en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York reanudó operaciones este martes en verde, impulsada por las negociaciones diplomáticas para reabrir el estrecho de Ormuz

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Por AFP
Trabajadores de la Bolsa de Nueva York
El Nasdaq y el S&P 500 abren al alza impulsados por el optimismo de los inversores ante un posible fin de la guerra en Oriente Medio. (ANGELA WEISS/AFP)







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