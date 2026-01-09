Economía

Wall Street cierra al alza y con nuevos récords del S&P 500 y el Dow Jones

La Bolsa de Nueva York alcanzó nuevos récords luego de que la creación de empleo en EE. UU. quedara por debajo de lo previsto, un dato que el mercado interpreta como una señal de futuros recortes de tasas.

Por AFP
Trabajadores de la Bolsa de Nueva York
El S&P 500 y el Dow Jones marcaron máximos históricos tras el informe laboral de diciembre, que avivó el optimismo de los inversores sobre un giro más flexible de la Fed. (ANGELA WEISS/AFP)







